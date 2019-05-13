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Yine kayıp çocuk! Bu kez sadece 3 yaşında

Yine kayıp çocuk! Bu kez sadece 3 yaşında

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken kayboldu. Köylülerin arama çalışmaları sonuç vermeyince UMKE ve AFAD ekipleri devreye girdi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Ortaköy köyünde 3 yaşındaki Nurcan Sade, evlerinin yakınında oynadığı sırada kayboldu.

Kızından haber alamayan Yadigar Sade, durumu babası Hayrettin Sade'ye bildirdi. Köylülerin de katıldığı arama çalışmasından sonuç alınamayınca jandarmaya haber verdiler.

Köydeki arama çalışmasına jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli de katıldı.

Yapılan aramalar neticesinde sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi. Arama çalışmalarına yarın devam edilecek. 

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