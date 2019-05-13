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Kartal'da çıkan yangında 1 kişi öldü

Kartal'da çıkan yangında 1 kişi öldü

İSTANBUL Kartal'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KARTAL'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Petroliş Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Evde bulunan ve dumandan etkilenen Feride Genç (37), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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