Real Madrid Hazard bombasını patlatıyor

Real Madrid, Eden Hazard transferini UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından açıklayacak. İspanyol ekibinin Chelsea'ye ödeyeceği bonservis bedeli ise 100 milyon euro.

La Liga'da bu yıl şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona'yan kaptıran Real Madrid, yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Real Madrid, Chelsea'nin Arsenal ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finalinden sonra Eden Hazard'ın transferini açıklayacak. Bu transfer için Chelsea'ye 100 milyon € ödenecek.

Transferin gerçekleşmesi halinde Hazard, Vodafone Park'taki Süper Kupa maçında oynayamayacak.