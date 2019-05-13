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İstanbul'da yunus ekipleri kaza yaptı 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yunus ekipleri kaza yaptı 2 polis yaralı

İSTANBUL E-5 karayolu Merter mevki yan yolda önlerinde seyir halinde bulunan aracın aniden fren yaparak durması nedeniyle araca çarpan yunus polisleri motosikletten düşerek yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL E-5 karayolu Merter mevki yan yol üzerinde meydana gelen kazada; iddiaya göre, yunus polisleri yan yolda seyir halindeyken önlerinde bulunan bir araç aniden durdu. Bunun üzerine fren yapan ancak duramayan polis memurları araca çarparak motosikletten düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında oluşan trafik nedeniyle ambulans bir süre gecikirken yaralı polis memurları yerde ambulans bekledi. Bu sırada arkadaşları ise yolun akışını sağlayarak ambulansın olay yerine ulaşmasını sağladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı polis memurlarını ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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