Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından Hakkari Yüksekova'nın Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Hakkari Yüksekova’da teröristlerle girilen temasta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkari ve Yüksekova JÖH birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.