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Osman Yılmaz Adalet Bakanlığı danışmanı oldu

Osman Yılmaz Adalet Bakanlığı danışmanı oldu

Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda basın müşavirliği görevlerini üstlenen TRT Haber editörü Osman Yılmaz, Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.

TRT Haber editörü Osman Yılmaz, Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.

Profesyonel meslek hayatına Ankara’da muhabir olarak başlayan ve medya kuruluşlarında farklı görevler üstlenen Osman Yılmaz, daha önce de Başbakanlık’ta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda basın müşavirliği, TRT Diyanet’te de Haber Koordinatörlüğü yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün basın müşavirliğini yürütecek olan Osman Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

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