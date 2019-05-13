İstanbul'da bir kişi ATM'ye para yatırırken kaçırıldı

İSTANBUL Esenyurt’ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyerek ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüphelilerin şahsı alıkoydukları anlar kameralara yansıdı.

İSTANBUL Esenyurt’ta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, şehirlerarası bir otobüs firmasında bilet satış görevlisini takip eden şebeke üyeleri, şahsın bankamatiğe para yatıracağı anda etrafını sardı. Sahte bir polis kimliği göstererek ellerinde telsiz bulunan şahsılar plastik kelepçe taktıkları H.K’yi araca bindirerek şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra alıkoydukları H.K.’yi üzerinde günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, ve şahsi 2 bin lirasını ve telefonunu gasp etti. Şüphelilerin daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak, "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz" gibi ifadeler kullanarak H.K.'yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.

H.K’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Adil S. (29), Fatih A. (26), ve Emre T.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlendi. Şüphelilerden Adil S., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, şüphelilerin H.K’yi bankamatik önünde alıkoyarak araca bindirdikleri anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatik önüne giden şahsın etrafını hızlıca sardıkları ve şahsı daha sonra kendi araçlarına götürdükleri, daha sonra hızla araçla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.