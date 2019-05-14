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Mansur Yavaş talimatI verdi! Tahsilatı durdurun

Mansur Yavaş talimatI verdi! Tahsilatı durdurun

ANKARA Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, “Asfalt Katılım Payları” konusunda önemli karara imza atarak tahsilatın durdurulması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollara döşenen asfaltlar nedeniyle vatandaşlardan alınan asfalt katılım paylarını ödemeyenlerin tapularına konulan şerhlerin kaldırılacağı müjdesini veren Başkan Yavaş, “Şimdiye kadar üzerine düşülmemiş bir konu, asfalt katılım payları idi. Belediye bu ödeme kalemi nedeniyle Ankaralıların tapularına şerh koydurmuş. Şimdi şerhlerin hepsini kaldırıyoruz ve Meclis kararıyla da bu paraların hiçbirini almayacağız” dedi.

Tapularına kısıtlılık şerhi

Önceki dönemde asfalt katılım paylarını ödemeyen vatandaşların tapularına kısıtlılık şerhi konulması için Tapu Müdürlüklerine yazılar gönderildiğini ve bu yüzden vatandaşların tapularıyla ilgili birçok işlemi gerçekleştiremediğini belirten Başkan Yavaş, vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceklerini açıkladı.

"Mahsuplaşmaya gideceğiz"

Başkan Yavaş, asfalt katılım paylarına ilişkin ikinci aşamada ise bu ödemeyi daha önce yapan ya da haksız yere tahsil edildiği tespit edilen vatandaşlar için de yeni bir müjde verdi. Önümüzdeki süreçte Meclis gündemine taşınacak Başkanlık yazısı ile asfalt katılım payları için mahsuplaşmaya gidileceğini söyleyen Başkan Yavaş, "Meclis kararıyla daha önce haksız yere ödeyenlerle belli bir takvime bağlayarak mahsuplaşmaya gideceğiz. Yani parayı haksız yere ödediğini bize bildirip, haksızlığı tespit edilen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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