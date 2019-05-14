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Comolli'nin hangi futbolcuyu izlediği ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TFF 2. Lig Play-off mücadelesi olan Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçında Ufuk Akyol'u izledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Bu mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de yer aldı.

Sık sık notlar aldı
Sarı-lacivertlilerin idari menajeri Onur Başar ile müsabakayı takip eden Comolli’nin, kendisine eşlik eden Başar ile birlikte kısa notlar aldığı da gözlendi. Comolli'nin Fatih Karagümrük forması giyen genç oyuncu Ufuk Akyol'u izlediği ortaya çıktı.

Ufuk Akyol kimdir?
Almanya, Ravensburg doğumlu Ufuk Akyol, kariyerine Stuttgart altyapısında başladı. Genç oyuncu, 2016 yılında Fatih Karagümrük takımına transfer olarak Türkiye'ye adım attı. Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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