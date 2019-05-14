MHK Galatasaray - Başakşehir maçının hakemini belirledi

MHK, hafta sonu oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçına Cüneyt Çakır'ı atamanın planlarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala belkide şampiyonluğun belli olacağı Galatasaray-Medipol Başakşehir takımları arasında hafta sonunda oynanacak maçın hakemi belli oldu.

MHK, son haftalarda yaşanan hakem hatalarından dolayı her iki tarafın da itimat edeceği ve tartışmaların uzağında kalacağını düşündüğü FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maça atayacak.