AK Parti seçim stratejisini belirledi! İstanbul yine bıçak sırtında

AK Parti İstanbul seçimleri için çalışmalarına hız verdi. Seçim stratejisini belirlemeye çalışan AK Parti'de İstanbul seçimlerinin yine bıçak sırtı bir yarışa sahne olacağı tespiti yapıldı ve SP'nin oyların sonucu değiştirebileceği görüşü ağır bastı.

İstanbul yarışı yine nefes kesecek. Seçimin sonucunu ittifak dışı partiler ve sandığa gitmeyenler belirleyecek dendi.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Türkiye gazetesinde yer alan haberde, "YSK’nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için AK Parti’de ‘tek bir oyun bile boşa gitmemesi’ üzerine strateji yürütülüyor. Kamuoyu yoklamalarından yola çıkarak; İstanbul seçimlerinin yine bıçak sırtı bir yarışa sahne olacağı tespiti yapılırken, 31 Mart’ta 103 bin oy alan Saadet Partisi seçmenin 23 Haziran’daki tercihi, seçim sonucunda büyük rol oynayacak" dendi.

Saadet Partililer İmamoğlu’na soğuk

"AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı 31 Mart’takine benzer bir oy oranı ile sürüyor. 31 Mart’ta sandığa giden seçmenlerin yüzde 80’den fazlası tercihi değiştirmeyeceğini dile getirilirken, Saadet Partisi’ne oy veren seçmenlerin tercihinin ise ancak ‘Aday çıkarmama’ durumunda değişeceği belirtiliyor.

SP SEÇMENİ SONUCU DEĞİŞTİREBİLİR Saadet Partisi’ne oy veren seçmenlerin tercihinin ancak ‘Aday çıkarmama’ durumunda değişeceği belirtiliyor

AK Parti’nin adayına destek verme düşüncesi ağır basıyor

Birçok kamuoyu araştırma şirketinin temsilcisi SP seçmeninin büyük bölümünün ‘CHP’ye oy vermek istemediği, partisinin aday çıkarmaması durumunda, ya sandığa gitmememe ya da AK Parti’nin adayına destek verme’ düşüncesinde olduğunu belirtiyor. 23 Haziran seçimleri için DSP, TKP ve diğer bazı küçük partiler ve bağımsız adaylar İmamoğlu lehine adaylarını çektiklerini açıklamışlardı.

Oy farkının az olması sebebiyle riskler üzerinde duruluyor

AK Parti’de yapılan değerlendirmelerde, iki aday arasındaki oy farkının az olmasından kaynaklanan risklerin 23 Haziran’da devam etme ihtimali üzerinde duruluyor. İttifakların dışında kalan küçük partilere 31 Mart’ta oy veren seçmenin 23 Haziran’daki tercihinin seçim sonucunda büyük rol oynayacağı değerlendiriliyor. Bunun için SP seçmeni dahil, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen başta ‘Muhafazakar Kürt’ seçmen olmak üzere farklı kesimleri AK Parti’ye yönlendirmek üzerine yol izleneceği belirtiliyor.

Küskün-kırgın taban

AK Parti, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen tüm seçmenlerin en az yarısının ise kendi seçmeni olduğu tespitini de yapıyor. AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesinin ‘Bireysel taleplerinin yerine getirilmemesi, belediye meclis üyeliklerine ilişkin listelerden kaynaklanan küskünlükler, ekonomik sebepler ve teşkilat kırgınlıkları’ gibi sebepler olduğu sıralanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Görüş farklılıklarımız, dava arkadaşlığımızın önüne geçmemeli” şeklindeki sözleri de parti teşkilatlarındaki küskünlük ve kırgınlıklara yönelik bir açıklama olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Aziz Babuşcu da İstanbul’daki seçimi yönetecek ekibin içine dâhil edildi

AK Parti’de, teşkilattan kaynaklanan kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesi stratejisi kapsamında, İstanbul’da ‘parti tabanını iyi bilen’ ve eski partilileri yakından tanıyan, il başkanlığı yapmış, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu da İstanbul’daki seçimi yönetecek ekibin içine dâhil edildi.

Programlar tek elden geçecek

31 Mart’taki seçim kampanyasında AK Parti’de yaşanan dağınıklığın tekrar etmemesi için de, bu kez İstanbul’da tek bir SKM kurulması, Binali Yıldırım dahil kampanyada görev alacakların programlarının tek elden yapılması ve bu programlara uyulup uyulmadığının günlük olarak raporlanması kararlaştırdı."