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Diyanet'ten yüksek fiyatlı lahmacun fetvası!

Diyanet'ten yüksek fiyatlı lahmacun fetvası!

Diyanet bazı lüks mekanların pahalı ürünler satmasıyla ilgili bir fetva verdi ve kâr oranı makul olmalı dedi.

Lüks mekanlarda 100 liraya kadar çıkan lahmacunla ilgili açıklama yapan Diyanet, "Bazı yörelerde bir lahmacunu 70 TL'ye satıyorlar, sizde insaf, merhamet diye bir şey yok mu" dedi.

Son yıllarda tatil beldelerinde ünü artan lahmacun ve ayranın ücreti de bir o kadar gündem olmaya devam ediyor.

En son yüksek fiyatlardan satılan lahmacunla ilgili açıklamayı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya yaptı.

Fırsatçılıktır bu

Diyanet TV'de vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Kapukaya, "İslamiyette kâr oranı var mı" sorusuna, "Kâr oranı makul olmalı. İslamda ticarette kâr oranı yoktur dediğimiz zaman insanlar bunu yanlış anlıyor. İsteyen istediğine istediği gibi satabiliyor, bu doğru değil. Kâr oranın makul olması lazım. Nedir o makul olan? 1 liraya alınan bir şey piyasa şartlarında 1,5 liradan satılıyor. Normaldir bu. Ama örneğin 50 kuruşa satılan bir su, 5 liraya satılırsa bu caiz değildir.

Bazı yörelerde duymuştuk. Bir lahmacunu 70 TL'ye satıyorlar ya. Sizde insaf, merhamet diye bir şey yok mu? Bunun bir maliyeti vardır. Bu fırsatçılıktır." ifadelerini kullandı.

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