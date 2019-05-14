HABER /  POLİTİKA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüp endişelerini iletti

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüp endişelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra İdlip’te yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.

"Ateşkes ihlalleri endişe verici"

Cumhurbaşkanımız, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtmiştir.

"Rejimin amacı İdlip'te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek"

Cumhurbaşkanımız, rejimin amacının İdlip’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etmiş, İdlip’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir.

Soçi mutabakatı

Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne dek Soçi Muhtırası’nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini belirtmiştir.

Bosna hersek'te hükümet krizi

Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'dan duyuracak
Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'dan duyuracak
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
Büyükataman'dan Akşener'e Öcalan cevabı
Büyükataman'dan Akşener'e Öcalan cevabı
Erdoğan: İstanbul seçimlerinde çok ciddi hatalar var
Erdoğan: İstanbul seçimlerinde çok ciddi hatalar var
ABD'den İran'a karşı körfezde F-35'lerle devriye
ABD'den İran'a karşı körfezde F-35'lerle devriye
Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a tepki
Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Karlar eriyince 9 erkek cesedi ortaya çıktı
Karlar eriyince 9 erkek cesedi ortaya çıktı
Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
20 Mayıs okullar tatil mi pazartesi liselere tatil mi oldu?
20 Mayıs okullar tatil mi pazartesi liselere tatil mi oldu?
Kırgızistan'a çok sert FETÖ tepkisi
Kırgızistan'a çok sert FETÖ tepkisi
Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış
Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış
19 Mayıs sonrası 20 Mayıs pazartesi okullar tatil mi?
19 Mayıs sonrası 20 Mayıs pazartesi okullar tatil mi?
Trump'tan İran'a tehdit: Karşılığı ağır olur
Trump'tan İran'a tehdit: Karşılığı ağır olur
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Yorumlar