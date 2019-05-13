Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a tepki

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlar, dün yapılan seçimde 5. kez başkan seçilen Fikret Orman'ı, "7 sene oldu, senin süren doldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et" diyerek protesto etti.

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlar TFF, MHK ve hakemleri protesto ederek karşılaşmaya başladı. Mücadelenin 25. dakikasında Caner Erkin'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrasında penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Hakem Cüneyt Çakır'ın devam kararı sonrasında ise önce hakemlere ardından ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimine tepki gösterdi.

"Yeter artık fikret, Beşiktaş'ı terk et"

"Fikret Orman paralar nerede?" diyerek tempo tutan ve ardından 'Yönetim istifa' tezahüratı yapan siyah-beyazlılar, geçmişte Süleyman Seba'ya yapılan tezahüratın benzerini Fikret Orman için söyledi ve "7 sene oldu, senin süren doldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et" sloganı attı.

"Sendika dışarı"

Genel kurulda Beşiktaşlı olmayanların oy kullandığı iddialarını da protesto eden taraftarlar, "Sendika dışarı" diye bağırdı. Bu sırada bazı taraftarlar ise, protesto edenlere tepki gösterdi.