Fenerbahçe'den "Her şey çok güzel olacak" açıklaması

Fenerbahçe, statta asılı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" ifadeleriyle eleştirdiği, "Her şey çok güzel olacak" pankartıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, pankartın 21 maçın tamamında asılı olduğu belirtilerek, "Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe stadında bulunan, "Her şey çok güzel olacak" pankartıyla ilgili olarak, "Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" demişti.

​Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ise söz konusu pankarta ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Pankartın 21 maçın tamamında asılı olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu pankart üzerinden siyasi bir mesaj çıkarılmasını ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü güncel siyasetin içine çekme çabalarını üzülerek takip etmekteyiz. Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: