HABER /  DÜNYA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Trump'tan İran'a tehdit: Karşılığı ağır olur

Trump'tan İran'a tehdit: Karşılığı ağır olur

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile artan tansiyonun nasıl bir noktaya evrileceğinin zaman içinde ortaya çıkacağını ifade eden Trump, "İran'la neler olacağını göreceğiz. Eğer bir şey yaparlarsa bu çok kötü bir hata olur. Eğer (ABD'ye karşı) bir şey yaparlarsa karşılığı ağır olur." dedi.

İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yaptığı son açıklamada, hem üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etmiş, hem de yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söylemişti.

Şi ve Putin ile görüşme

Öte yandan Trump, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini kaydetti.

Trump, Rusya'ya karşı kendisinden daha sert bir ABD Başkanı gelmediğini, buna karşılık yine de kendisinin çok fazla eleştirildiğini belirtti. 
Çin ile ticaret konusunda Şi ile Japonya'daki görüşmesinin önemli olacağını vurgulayan Trump, "Bu görüşmelerin verimli geçmesini ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde son olarak cuma günü Beyaz Saray'da görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak bir sonuca ulaşılamadan taraflar ayrılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaşlı eski yöneticiden Sergen Yalçın paylaşımı
Beşiktaşlı eski yöneticiden Sergen Yalçın paylaşımı
Fenerbahçe'den "Her şey çok güzel olacak" açıklaması
Fenerbahçe'den "Her şey çok güzel olacak" açıklaması
Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size
Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size
İstanbul'da bir kişi ATM'ye para yatırırken kaçırıldı
İstanbul'da bir kişi ATM'ye para yatırırken kaçırıldı
Almanya'da şüpheli ölümler zinciri
Almanya'da şüpheli ölümler zinciri
Zonguldak'ta öz kızlarına cinsel istismar davasında yeni gelişme
Zonguldak'ta öz kızlarına cinsel istismar davasında yeni gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da üvey kızına istismar iddiasına soruşturma
Antalya'da üvey kızına istismar iddiasına soruşturma
Karlar eriyince 9 erkek cesedi ortaya çıktı
Karlar eriyince 9 erkek cesedi ortaya çıktı
Kurban bayramı tatili başlangıcı ne zaman 2019 Diyanet
Kurban bayramı tatili başlangıcı ne zaman 2019 Diyanet
İBB Ak Parti grubu teklif etti: Öğrenciye İstanbulkart 40 TL
İBB Ak Parti grubu teklif etti: Öğrenciye İstanbulkart 40 TL
Erdoğan: İstanbul seçimlerinde çok ciddi hatalar var
Erdoğan: İstanbul seçimlerinde çok ciddi hatalar var
Arka Sokaklar 518. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 518. bölüm fragmanı
Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış
Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış
Kadın 62. bölüm fragmanı
Kadın 62. bölüm fragmanı
Yorumlar