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Gıda fiyatları yarı yarıya düşüyor

Gıda fiyatları yarı yarıya düşüyor

Vatandaşın 'enflasyonu' üzerinde önemli bir maliyet olan gıda fiyatlarının ateşi düşüyor. Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yeni hasat ve artan verim özellikle sebze ve meyve fiyatlarını aşağı çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün konuk olduğu CNN Türk ekranlarında, "Türkiye, 2019’un sonuna kadar çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz" ifadelerini de destekleyen kalemlerden olan sebze meyve fiyatlarında, geçtiğimiz aylara göre yüzde 50'lere varan düşüşler yaşanıyor.

Patates 3.5 tl

Buna göre son aylarda fiyatlarıyla dikkat çeken ve 10 lirayı gören soğan kilo fiyatı 4.5 liraya, 9 lirayı gören patates kilo fiyatı 3.5 liraya kadar düştü. İlerleyen günlerde devam eden hasatlarla fiyat düşüşlerinin daha hızlı yaşanacağı ifade ediliyor.

Bolluk yaşanır

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz da bu dönemde özellikle bahar yağışlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğüne dikkat çekti.

Kiraz, "Pek çok üründe rekolte daha iyi olacak. Patates ve soğanda hasat başladı. Dağlarda eriyen kar da akarsuları dolduruyor. Baraj olmayan yerler susuzluk çekmeyecek. Bundan dolayı pamuk, mısır, soya fasulyesi, şeker pancarı, ayçiçeği gibi endüstri bitkileri ile buğday ile sebzelerde bolluk yaşanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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