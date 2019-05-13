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Beşiktaşlı eski yöneticiden Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaşlı eski yöneticiden Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 32. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, maçtan sonra, sosyal medya hesabı üzerinden, camianın efsane isimlerinden olan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Alanyaspor maçı sonrası, Instagram hesabından Sergen Yalçın paylaşımı yaptı.

Siyah-beyazlı takımın sembol isimlerinden Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaşan Işık, bu gönderinin altına "Elbet bir gün buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarının ısrarıyla sahaya geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi maça damga vurdu.

Karşılaşmanın öncesinde ve 90 dakika boyunca Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden eski yıldızlarını tribüne çağırdı.

Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında soyunma odasından çıkan Sergen Yalçın yeniden sahaya döndü ve tribünleri selamladı.

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