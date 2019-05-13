Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Siyah Beyazlı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Beşiktaş zirve yarışında az da olsa ihtimalini sürdürmeyi devam etti. Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor ise 5.lik şansı için sahaya çıkmıştı. Ancak Akdeniz ekibi mücadelede istediği gol pozisyonlarına giremeyince sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta kapanış karşılaşmasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Geçen hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Beşiktaş, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u Adem Ljajic ve Ricardo Quaresman'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek azalan şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı.

Maçtaki ilk pozisyon 4. dakikada geldi. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu Caulker filelere gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi. 11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın şutunda savunmadan seken top Ljajic'in önünde kaldı. Ljajic, altıpas içinde topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 44. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un golü geldi. Djalma'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Caner Erkin'e çarpan top filelere gitti: 1-1. 45+2. dakikada Dorukhan Toköz'ün savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Güven Yalçın'ın şutunu kaleci çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, 55. dakikada Ricardo Quaresma'nın müthiş golü ile Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçti. Adem Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma, hızla içe kat ederek ceza yayına gelmeden sol ayağıyla yaptığı müthiş vuruşla meşin yuvarlağı Ufuk Ceylan'ın solundan ağlarla buluşturdu. Portekizli yıldız, Süper Lig'in yedinci haftadaki Kayserispor maçından bu yana ilk golünü 226 gün sonra Aytemiz Alanyaspor'a karşı attı. Karşılaşmanın son bölümünde iki takımda yakaladığı fırsatları gole çevirmeyi başaramayınca Beşiktaş, 32. haftanın kapanış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkartan Beşiktaş, azalan şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı. 42 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor ise haftayı 7. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ: 2 - 1 :AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan (Dk. 81 Lens), Quaresma, Ljajic (Dk. 88 Necip), Güven (Dk. 68 Kagawa), Burak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Cenk, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Welinton, Efecan (Dk. 79 Hasan), Ozan, Djalma, Fernandes (Dk. 64 Villafanez), Cisse

GOLLER: Dk. 11 Adem Ljajic, Dk. 55 Quaresma (Beşiktaş) - Dk. 44 Caner (K.K) (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Necip (Beşiktaş) - N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor)