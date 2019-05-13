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Kırgızistan'a çok sert FETÖ tepkisi

Kırgızistan'a çok sert FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Kırgızistan Başmüftülüğünün Düzenlediği İftar Yemeğine FETÖ Mensuplarının davet edilmesi hakkında açıklama yaptı. Aksoy yaptığı açıklamada, " 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şöyle;

Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖelebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir.

FETÖ’nün yurtdışındaki yapılanmasıyla mücadele en temel önceliklerimizden biridir. Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir.

Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

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