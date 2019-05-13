HABER /  DÜNYA

ABD'den İran'a karşı körfezde F-35'lerle devriye

ABD'den İran'a karşı körfezde F-35'lerle devriye

CENTCOM Sözcüsü Albay Urban,"Onlar (F-15 ve F-35ler) ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar" dedi.

 Albay Urban, "Onlar (F-15 ve F-35'ler) ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar." dedi.

Bu uçuşların, güç gösterisi olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğine ilişkin de Albay Urban, "Bu bir güç gösterisi değil de saldırganlığı caydırma amaçlı varlık gösterisidir. Bu, ABD kuvvet ve menfaatlerini en iyi savunacak şekilde bir konuşlandırmadır." yanıtını verdi.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

BAE yönetiminin gemilerdeki hasarı incelemek üzere ABD'den yardım istediği de ileri sürülmüştü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da şüpheli ölümler zinciri
Almanya'da şüpheli ölümler zinciri
Fatih Portakal: Koyun muyuz biz
Fatih Portakal: Koyun muyuz biz
Yine kayıp çocuk! Bu kez sadece 3 yaşında
Yine kayıp çocuk! Bu kez sadece 3 yaşında
AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
Hakkari'den acı haber geldi
Hakkari'den acı haber geldi
Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size
Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size
ÖNCEKİ HABERLER
"Libya'da Hafter'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor"
"Libya'da Hafter'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor"
Zonguldak'ta öz kızlarına cinsel istismar davasında yeni gelişme
Zonguldak'ta öz kızlarına cinsel istismar davasında yeni gelişme
19 Mayıs sonrası 20 Mayıs pazartesi okullar tatil mi?
19 Mayıs sonrası 20 Mayıs pazartesi okullar tatil mi?
Kartal'da çıkan yangında 1 kişi öldü
Kartal'da çıkan yangında 1 kişi öldü
Gıda fiyatları yarı yarıya düşüyor
Gıda fiyatları yarı yarıya düşüyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm fragmanı
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Yorumlar 1 yorum