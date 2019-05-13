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Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü

TUNCELİ kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist öldürülmüştü. İçişleri Bakanlığı, öldürülen teröristlerden birinin Turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğunu açıkladı.

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğu belirlendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Tunceli Pülümür-Kızılmescit Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda dün 1 bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Dün etkisiz hale getirilen

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