Dünyanın en hızlı treni tanıtıldı bakın kaç KM yapıyor

Japonya, dünyanın en hızlı sürat treninin testlerine başladı. Tren, 2030 yılında Japon demiryolu şirketi JR East’e bağlı olarak hizmet vermeye başlayacak.

JR East, faaliyete geçirildiğinde ALFA-X’in 360 km/s hızında hizmet vermesini planlıyor. Bu durumda ALFA-X, kendisiyle aynı maksimum hız limitlerine sahip olan Çin’in Fuxing Hao isimli treninden 10 km/s daha hızlı olacak.

Bloomberg, trenin burnunu ALFA-X’in en çarpıcı özelliği olarak nitelendiriyor. 22 metre uzunluğundaki burun kısmı, trenin tünellere girerken karşılaşacağı devasa rüzgar dirençleri ile başa çıkabilecek şekilde tasarlandı.

Japonya'daki hızlı tren hatlarının Shinkansen ağı için yeni bir büyüme aşamasına işaret eden tren, Aomori ve Sendai şehirleri arasında üç yıl boyunca devam edecek olan test sürüşlerine Cuma günü başlıyor.