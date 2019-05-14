HDP, İstanbul'da kime destek vereceğini açıkladı!

Olağanüstü Parti Meclis toplantısının sonuç bildirgesinde HDP, "23 Haziran'da da İstanbul'da muhalefet güçleriyle birlikte bir seçim başarısının altına imza atacak" ifadeleri kullanıldı.

HDP, Olağanüstü Parti Meclis (PM) toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı. Siyasal gelişmeler, açlık grevleri ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etme kararı gibi konulara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

KHK'lI adaylar tartışması

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasına el koyarak İstanbul halkının siyasi iradesini gasp eden zihniyet ile Gülten Kışanak'ın mazbatasına el koyarak Diyarbakır halkının iradesini gasp eden zihniyet aynıdır.

HDP'nin 96 belediyesine kayyum atayarak Kürt halkının iradesini gasp eden zihniyetle, KHK'lı diye HDP'nin Bağlar, Tekman, Gökçebağ, Edremit, Tuşba, Çaldıran, Dağpınar belediye başkanları ve 56 belediye meclis üyesi ile Lice'nin köylerinde 10 muhtarın mazbatasına el koyarak halkın iradesini yok sayan zihniyet de aynıdır.

Anneleri yerlerde sürükleyen zihniyet de odur

31 Mart'ta HDP'nin kazandığı Mardin, Cizre, Silopi ve İdil dâhil, 26 belediyeyi polis ablukasına alarak, güvenlik bahanesiyle belediye ile halk arasına dikilmek istenen tecrit duvarlarını tetikleyen zihniyet ne ise, tecridin kaldırılması amacıyla bedenlerini açlığa ve ölüme yatıran evlatlarının yaşaması için sokaklara çıkan anneleri yerlerde sürükleyen zihniyet de odur.

Muhalefete "Demokrasi ittifakı" çağrısı

HDP'nin izlediği seçim stratejisi 31 Mart'ta Türkiye halklarının rahat bir nefes almasını sağlamış, demokrasi güçlerinin de mücadele yolunu açmıştır. Demokrasi mücadelesinin gelişip güçlenmesi için ancak muhalefetin demokrasi ittifakı içerisinde cesurca yer almasıyla mümkündür. Hak, hukuk ve adalet, tecrit dahil her türlü toplumsal soruna duyarlılıkla başlar.

"Muhalefet güçleriyle birlikte..."

23 Haziran'da da herkes için hak, herkes için hukuk, herkes için adalet hepimizin temel şiarı olmalıdır. HDP kurulduğu Ekim 2012'den beri 2 yerel seçim, 3 genel seçim, 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 1 referandumla birlikte toplam 8 seçim deneyimi yaşamış, bütün seçimlerden başarıyla çıkmıştır. 23 Haziran'da da İstanbul'da muhalefet güçleriyle birlikte bir seçim başarısının altına imza atacak, gasp edilen halkın iradesinin, el koyulan mazbataların, yerlerde sürüklenen annelerin hesabını sandıkta oylarıyla soracaktır.