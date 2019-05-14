Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara sitem!

Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu'na "Her şey güzel olacak" paylaşımıyla destek veren sanatçılarla ilgili "Biraz gönlüm kırıldı" açıklaması yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili konuşarak, "Sanatçılar bizim toplumumuzun ortak değeridir, sanatçıların bir tarafta kümelenmesi çok doğru bir iş değil" ifadelerini kullandı.

"Sanatçı dediğiniz herkese eşit olacak"

"Şöyle anlaşılıyor, İstanbul'un yarısı beni desteklemiş yarısı da arkadaşı desteklemiş" diyen Yıldırım, "Siz onun yanında onu desteklerseniz diğer yarının gönlünü kırmış olursunuz, sanatçı dediğiniz herkese eşit olacak" diye konuştu.

"Onların kariyerine zarar verir"

Yıldırım, "Bireysel olarak da ifade edebilir kimi desteklediğini, sorun hep beraber organize olup onların sloganını da altına koyarak koro halinde sorun. Onların kariyerine zarar verir, bizim ne eksiğimiz var canım, yaşımız ondan fazla olabilir ama tecrübemiz de çok fazla. Bugün İstanbul'da bir asırda yapılamayan işleri yapmışız. Bu kadar da bir sitemim olsun artık." değerlendirmesi yaptı.