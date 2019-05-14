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A Milliler Antalya'da hazırlanacak

Demirören Haber Ajansı
A Milliler Antalya'da hazırlanacak

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Yunanistan ile Antalya'da, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile Alanya'da hazırlık maçı yapacak.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımı, Yunanistan ve Özbekistan milli takımları ile hazırlık maçları yapacak.

Ay-yıldızlılar ilk olarak 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Yunanistan A Milli Takımı ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Milliler, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile oynayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak maç 21.00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçını 8 Haziran 2019 Cumartesi günü Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te oynayacak A Milli Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında ise 11 Haziran 2019 Salı günü İzlanda ile Reykjavik'in Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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