MHP'den kritik hamleler gelecek! İşte çok konuşulacak 23 Haziran sloganı

MHP, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri çalışması sürecinde "Biz Biriz Siz Hepiniz" sloganını kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, perşembe günü Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elâzığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, hemşehri stratejisiyle çalışmaları yürütecek olan MHP, yol haritasını da belirledi. İstanbul’un üç bölgesinde birer genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Bahçeli, kendisine en yakın isim olan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ı genel koordinatörlüğe getirdi.

MHP lideri, İzzet Ulvi Yönter’i birinci bölge koordinatörü, Feti Yıldız’ı ikinci bölge koordinatörü, İsmail Faruk Aksu’yu da üçüncü bölge koordinatörü olarak görevlendirdi.

Sandığa gitmeyen seçmen

MHP’nin ilk hedefi sandığa gitmeyen seçmen olacak. Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin, oyu geçersiz olan yaklaşık 300 bin vatandaşla ilgili hem söylemsel hem de siyasi eylem bazında çalışmalar yapılacak.

"Üç hilalli’ stantlar kurulacak

Seçmene ulaşmak için İstanbul’un en işlek noktalarına ‘üç hilalli’ stantlar kurulacak. MHP mitinglerden daha çok 'hemşehri ve dost sohbetleri' yapacak. Teşkilat bu çerçevede İstanbullu’ya ‘iftar sonrası çaya bekleriz’ çağrısını yapacak.