HABER /  MHP

MHP'den kritik hamleler gelecek! İşte çok konuşulacak 23 Haziran sloganı

MHP'den kritik hamleler gelecek! İşte çok konuşulacak 23 Haziran sloganı

MHP, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri çalışması sürecinde "Biz Biriz Siz Hepiniz" sloganını kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, perşembe günü Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elâzığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, hemşehri stratejisiyle çalışmaları yürütecek olan MHP, yol haritasını da belirledi. İstanbul’un üç bölgesinde birer genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Bahçeli, kendisine en yakın isim olan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ı genel koordinatörlüğe getirdi.

MHP lideri, İzzet Ulvi Yönter’i birinci bölge koordinatörü, Feti Yıldız’ı ikinci bölge koordinatörü, İsmail Faruk Aksu’yu da üçüncü bölge koordinatörü olarak görevlendirdi. 

Sandığa gitmeyen seçmen

MHP’nin ilk hedefi sandığa gitmeyen seçmen olacak. Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin, oyu geçersiz olan yaklaşık 300 bin vatandaşla ilgili hem söylemsel hem de siyasi eylem bazında çalışmalar yapılacak.

"Üç hilalli’ stantlar kurulacak

Seçmene ulaşmak için İstanbul’un en işlek noktalarına ‘üç hilalli’ stantlar kurulacak. MHP mitinglerden daha çok 'hemşehri ve dost sohbetleri' yapacak. Teşkilat bu çerçevede İstanbullu’ya ‘iftar sonrası çaya bekleriz’ çağrısını yapacak.

MHP, 23 Haziran sürecinde “Biz Biriz Siz Hepiniz” sloganı kullanacak. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP seçim stratejisini belirledi! SP'ye adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak
CHP seçim stratejisini belirledi! SP'ye adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak
Dolar yine yükselişte! Piyasalar dalgalı seyrediyor
Dolar yine yükselişte! Piyasalar dalgalı seyrediyor
HDP, İstanbul'da kime destek vereceğini açıkladı!
HDP, İstanbul'da kime destek vereceğini açıkladı!
Erdoğan imzaladı! Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik görevden almalar
Erdoğan imzaladı! Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik görevden almalar
ABD'de deniz uçakları havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de deniz uçakları havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara sitem!
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara sitem!
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor kalesinden yıkıldı
Trabzonspor kalesinden yıkıldı
A Milliler Antalya'da hazırlanacak
A Milliler Antalya'da hazırlanacak
Arka Sokaklar 518. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 518. bölüm fragmanı
Dünyanın en hızlı treni tanıtıldı bakın kaç KM yapıyor
Dünyanın en hızlı treni tanıtıldı bakın kaç KM yapıyor
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüp endişelerini iletti
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüp endişelerini iletti
Çarpışma 22. bölüm fragmanı
Çarpışma 22. bölüm fragmanı
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
Bakanlık açıkladı! O terörist öldürüldü
Kadın 62. bölüm fragmanı
Kadın 62. bölüm fragmanı
Yorumlar 14 yorum