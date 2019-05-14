Dolar yine yükselişte! Piyasalar dalgalı seyrediyor

Cari açık verisi ve ABD-Çin gerilimiyle dün 6.12 liraya kadar yükselen Dolar/TL bu sabah itibarıyla 6.09'dan işlem görüyor.

Piyasa kapanış saatinde 6.10 lira civarında olan dolarda akşam saatlerinde düşük hacimli piyasada önemli bir değişim yaşanmadı. Dolar bu sabah itibarıyla serbest piyasada 6.09 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

ABD ürününe ek vergi

ABD'nin cuma günü Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne ek tarife getirmesine dün cevap geldi. Çin, Trump yönetiminin aldığı bu karara karşılık 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirdiğini açıkladı.

1 trilyon doların çekildi

Bu haberin üzerine dünya genelinde borsalarda yüzde 1'i aşan kayıplar yaşandı. MSCI Dünya endeksi de yüzde 2 geriledi. Analistler sadece bir günde küresel piyasalardan 1 trilyon doların çekildiğini ifade etti.

Piyasa varlıklarından çekilme

Piyasalardan bu para çekilirken, dolar endeksinde yüzde 0.1'lik artış yaşandı. Bu yüksek bir artış olmasa da artan risk algısı Türkiye dahil gelişen piyasa varlıklarından çekilmeye neden oldu.

Sanayi üretimi takip edilecek

Türk Lirası'nın yanında Güney Afrika Randı ve Rus Rublesi'nde de önemli kayıplar yaşandı. Bugün ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda piyasalar ABD ve Çin'den gelecek haberlere kulak kesilecek. Yurt içinde ise saat 10.00'da açıklanacak büyümenin öncü verisi olarak kabul edilen Sanayi Üretim Endeksi takip edilecek. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.