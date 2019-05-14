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2030 yılından geldiğini söyledi! Gösterdiği madde herkesi şok etti

2030 yılından geldiğini söyledi! Gösterdiği madde herkesi şok etti

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah, gelecekten getirdiğini belirttiği maddeyi sosyal medyadan paylaştı.

Zaman yolcusu Noah, gelecekten getirdiğini söylediği jel biçiminde siyah bir nesneyi tanıttı. Zaman yolcusu, nanoteknoloji olarak tanımladığı ve milyarlarca mikroskobik boyuttaki robotun ürettiğini söylediği jel biçimindeki siyah maddenin insanlara şifa dağıttığını ve üretim faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.

6G çalışıyor iddiası

Maddenin yalnızca 6G internet sinyalleri ile işe yarar hale geldiğini belirten zaman yolcusu Noah bu sebeple maddenin etkin hale gelemediğini ifade etti. Maddenin insan bedeninde ıslak bir his yaratmadığını belirten zaman yolcusunun gösterdiği teknolojiyi çok sayıda kişi inandırıcı bulmadı.

Aslında "slime"

Çok sayıda kullanıcı nanoteknoloji olarak tanımlanan maddenin aslında slime olduğunu iddia etti.

ABD ile ilgili söyledikleri doğru çıkmıştı

Zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti. Noah 2019 yılının ilk aylarında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını ve ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemişti.

Dikkatler zaman yolcusunda 

Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşadı. Dünyanın birçok noktasında son birkaç aydır bildirilen UFO ihbarları da dikkatleri tekrar zaman yolcusuna çevirdi.

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