Serdar Peçen kaç yaşındaydı kredi yüzünden intihar etti!

Oyuncu Yeşim Gül'ün adını son günlerde sık sık duymaya başladı. Oyunculuk mesleği dışında özel hayatıyla gündem olan 53 yaşındaki Yeşim Gül'ün işitme engelli sevgilisi 28 yaşındaki Serdar Peçen tartıştıktan sonra intihar etti. Peki kimdir Yeşim Gül ve intihar eden sevgilisi Serdar Peçen?

Oyuncu Yeşim Gül'ün işitme engelli sevgilisi oyuncu Serdar Peçen intihar etti. 53 yaşındaki Yeşim Gül, birlikte yaşadığı 28 yaşındaki sevgilisi Serdar Peçen ile kredi yüzünden tartıştı. 50 bin kredi çekip sevgilisine veren Yeşim Gül ödemeleri alamayınca tartışma başladı. Tartışma büyüyünce evi terk eden Yeşim Gül'ün ardından genç sevgili Serdar Peçen intihar etti.

53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, bir süredir 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçenile birlikteydi.

İddiaya göre, Yeşim Gül, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi.

Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçtiğimiz cuma günü konuşmak için ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti.

Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Yüzleşme, Cesur Yürek, Aşk Yalanı Sever dizileriyle ekran karşısına çıkan Yeşim Gül, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Peki, Yeşim Gül kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

YEŞİM GÜL KİMDİR: Yeşim Gül, 27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Devlet Konservatuvarında Tiyatro bölümünü bitiren oyuncu, seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Tamamen Doluyuz / Dış Ses - 2018

Sevgili Hayat / Lena - 2014

İçerdekiler / Kadın - 1988

Rol Aldığı Filmler:

Bizi Hatırla (2018)

Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)

Kıskanmak (Naşide, 2009)

Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)

Rol Aldığı Diziler:

Dolunay (Leman, 2017)

Cesur Yürek (Güler, 2016)

Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)

Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)

Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)

Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)

Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)

Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)

Ayışığı (Saye, 2008)

Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)

Oyun Bitti (Ayfer, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)

Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)

Arka Sokaklar (Leman, 2006)

Ödünç Hayat (Jale, 2005)

Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)

SERDAR PEÇEN KİMDİR: Serdar Peçen, Türkiye'de dünyaya gelmesinin ardından, 5 yaşındayken Almanya'ya gitmiş ve 9 yıl yaşamını orada sürdürmüştür. Babasının emekli olmasının ardından yeniden Türkiye'ye dönen Serdar Peçen, tiyatro üzerine eğitim alan Serdar Peçen, işaret dili ile konuşma ve tiyatro eğitimini birlikte gerçekleştirmiştir.

Serdar Peçen, sessiz bir sanat türü olan pandomim sanatçılığı ile yoluna devam etmiştir.