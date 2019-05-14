Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a: Ağlama yemezler

Fatih Altaylı, Ali Koç'un hakemler konusunda ağladığını ifade ederken ''Yemezler bunu. Sen seneye ne yapacaksın? Bu Comolli fiyaskosu devam edecek mi, Ersun Yanal seneye kalacak mı diye sorarlar." dedi.

Fatih Altaylı, Emin Çağlar ve Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirirken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında sert sözler sarf etti.

''Yemezler bunu, sen seneye ne yapacaksın?''

Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'la ilgili eleştirilerde bulunmasını, "Ali Koç'un olayla uzaktan yakından alakası yok. Onun başkanlığını yürüttüğü kulüp, küme düşmekten kurtulmanın sevincini yaşıyor. Bu maçtan sanane? Bu Ali Koç ne diyordu? Centilmenlik, kardeşlik... Ben ne diyordum? Aziz Yıldırım'ı aratır bize, o kadar fanatik Fenerbahçeli. Üstündeki cila döküldü. Çünkü gündem değiştirmesi gerekiyor. Kendi taraftarını yönetmeye yönelik bir hareket. Fenerbahçe taraftarı da Türkiye'nin en bilinçli taraftarı. Yemezler bunu. Sen seneye ne yapacaksın? Bu Comolli fiyaskosu devam edecek mi, Ersun Yanal seneye kalacak mı diye sorarlar." sözleriyle değerlendirdi.

''LÖSEV misin sen'

Ali Koç'a eleştirilerini sürdüren Altaylı şöyle devam etti: "Koç olarak seçil, yardım kampanyalarıyla takımı ayakta tutmaya çalış. Sen biliyordun finansal tabloları gelirken. Niye söylemedin o zaman, gelince TV'de yardım kampanyası yapacağız diye? LÖSEV misin sen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği misin, Fenerbahçe Spor Kulübü müsün diye sorarlar adama. Sanane. Centilmen, centilmen, centilmen.''

''Hakemlerle ilgili ağlayacaksın''

Ali Koç'un Emre Akbaba'ya geçmiş olsun demediğini ifade eden Altaylı, ''Galatasaray'a laf sokacaksın madem, üzgünüz bir futbolcu arkadaşımızın bacağı kırılmış, geçmiş olsun diliyoruz de. Fenerbahçe'nin süper centilmen başkanı nerede? Herkes centilmen demiyor muydu? Ne oldu abicim? Hakemlerle ilgili ağlayacaksın.'' dedi.

''Hakem odasına girenler ne olacak?"

''Madem bu kadar dürüst olunmasını istiyorsun, niye Galatasaray maçında hakemlerden avantaj sağladığını söylemiyorsun?'' diyen Altaylı, ''Mehmet Topal'a kırmızı gösterilmemiş, faulle aldığın top gol olmuş, hakem VAR'a bile gitmemiş. Şimdi ne olmuş abicim? O zaman hakemler iyi, bugün seni hiç ilgilendirmeyen bir yerde mi değil? Galatasaray, 22. kez şampiyon olursa fark 3 olacak diye mi? Rizespor başkanının sözü direkt olarak 6222'ye girer. Hangi savcı bunu soruşturma açacak? Hakem odasına girenler ne olacak?" şeklinde konuştu.