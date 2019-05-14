Altını olanlar dikkat! Dolar ile birlikte altın da yükselişte

Geçen hafta yükseliş trendinde olan altın sabah saatlerinden itibaren yatırımcı tarafından merak ediliyor. 812 liradan alınan yarım altın 833 liradan, 406 liradan alınan çeyrek altın 416 liradan satılıyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının ardından başlayan negatif seyrini devam ettiriyor. Trump’ın ticaret görüşmelerinin 3 hafta içinde tamamlamasını isterken uzmanlar da bu görüşmelerin haziran ayında yapılacak G 20 zirvesinde çözüme kavuşacağı öngörüyor.

Cumhuriyet altını fiyatı

253,77 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 253,86 liradan, bin 678 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 703 liradan satılıyor.

Tam altın fiyatı

230,63 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 247 liradan, bin 624 liradan alınan tam altın bin 656 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı

812 liradan alınan yarım altın 833 liradan ve 406 liradan alınan çeyrek altın 416 liradan satılıyor.