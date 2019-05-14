Banka çalışma saatleri takvimi hangi banka kaçta açılıyor?

Banka çalışma saatleri genelde saat 09.00-18.00 saatleri arasında çalışan vatandaşların en çok araştırdıkları konulardan biri. Çoğu bankanın açılış ve kapanış saati aynı olsa da farklılık gösteren bankalar da var. Peki hangi banka saat kaçta açılıyor, öğle tatili ne zaman, saat kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri takvimi...

Banka işlemleri olan vatandaşlar hangi banka saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Haftaiçi çalışanlar banka işlemlerini yapabilmek için erken açılan ya da geç kapanan bankaları öğretmeye çalışıyor. Peki Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve HSBC bankası saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Türkiye'de vatandaşlar genelde mesaiye sabah saat 09.00 civarında başlıyor. Akşam mesai ise 18.00'de bitiyor. Hal böyle olunca birçok çalışan banka işlemlerini halledemiyor ya da bunun için işyerinden izin almak zorunda kalıyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ – BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Genel olarak bakıldığı zaman bankacılık sektöründe çalışma saatleri sabah 8.30 ile 9 arasında başlayıp akşam 5 ile 5.30 arasında bitiyor. Hemen hemen hepsinde aynı olsa da bazı durumlarda farklılık göstermesinden dolayı sizler için aşağıda banka çalışma saatlerini listeledik…

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Açılış Saati: 09:30

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Vakıfbank Kapanış Saati: 17:30

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Açılış Saati: 09:00

Akbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Akbank Kapanış Saati: 17:00

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası Açılış Saati: 09:00

Garanti Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30 (Bazı şehirlerde açık)

Garanti Bankası Kapanış Saati: 17:00

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye Halk Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye Halk Bankası Kapanış Saati: 17:00

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Açılış Saati: 09:00

Ziraat Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Ziraat Bankası Kapanış Saati: 17:00

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye İş Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye İş Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye İş Bankası Kapanış Saati: 17:00

Türkiye İş Bankası'nın farklılık gösterdiği şubeleri bulunur. Bunlar;

Türkiye İş Bankası İstanbul Viaport AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Sabiha Gökçe Havaalanı: 08:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Nautilus AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Kanyon AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İsanbul Adalet Sarayı: 09:00–12:30 / 13:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Teknik Üniversitesi Adalet Sarayı: 08:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi: 10:00–19:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Borsa: 09:00–12:30 / 13:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Atatürk Hava Limanı: 00:00–23:59

QNB Finansbank Mesai Saatleri

Türkiye Finansbank Açılış Saati: 09:00

Türkiye Finansbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye Finansbank Kapanış Saati: 17:00

Denizbank Çalışma Saatleri

Denizbank Açılış Saati: 09:00

Denizbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Denizbank Kapanış Saati: 17:00

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC Bankası Açılış Saati: 09:00

HSBC Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

HSBC Bankası Kapanış Saati: 17:00

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Bankası Açılış Saati: 09:00

Yapı Kredi Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Yapı Kredi Bankası Kapanış Saati: 17:00

İNG Bank Çalışma Saatleri

ING Bank Açılış Saati: 09:00

ING Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

ING Bank Kapanış Saati: 17:00



Albaraka Türk Çalışma Saatleri

Alabaraka Türk Açılış Saati: 09:00

Alabaraka Türk Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Alabaraka Türk Kapanış Saati: 17:00

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank Açılış Saati: 09:00

Şekerbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Şekerbank Kapanış Saati: 17:00

Odeabank Çalışma Saatleri

Odeabank Açılış Saati: 08:30

Odeabank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Odeabank Kapanış Saati: 17:00

TEB Çalışma Saatleri

Türkiye Ekonomi Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye Ekonomi Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye Ekonomi Bankası Kapanış Saati: 17:00

Tekstilbank Çalışma Saatleri

Tekstil Bank Açılış Saati: 09:00

Tekstil Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:00 ile 13:00

Tekstil Bank Kapanış Saati: 17:00

T-Bank Çalışma Saatleri

T Bank Açılış Saati: 09:00

T Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

T Bank Kapanış Saati: 17:00

Citibank Çalışma Saatleri

Citi Bank Açılış Saati: 09:00

Citi Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:00 ile 13:00

Citi Bank Kapanış Saati: 17:00

A Bank Çalışma Saatleri

A Bank Açılış Saati: 09:00

A Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:00 ile 13:00

A Bank Kapanış Saati: 17:00