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Küresel enerji yatırımları yükselişte

Küresel enerji yatırımları yükselişte

Dünyada enerji yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyar dolar artarak 1 trilyon 847 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Dünya Enerji Yatırımları 2019" raporuna göre, petrol ve doğal gaz sektöründe yapılan yatırım geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,11 artarak 726 milyar dolara ulaştı. Petrol ve doğal gaz çıkarılması için 477 milyar dolar yatırım yapılırken, bu iki kaynağın işlenmesi ve alt yapısı için 249 milyar dolar harcandı. Dünyada kömür yatırımı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,56 artarak 80 milyar dolara yükseldi.

47 milyar doları elektrik üretimi için kullanıldı

Geçen yıl elektrik üretimi için yapılan harcama yüzde 1,8 düşerek 478 milyar dolara geriledi. Elektrik üretimi için gerçekleştirilen kaynak aktarımının 304 milyar dolarlık kısmı yenilenebilir enerjiye yapıldı. Elektrik üretimi için yapılan yatırımın 127 milyar dolarlık kısmı fosil yakıtlı kaynaklardan elektrik üretimi, 47 milyar doları ise nükleer enerjiden elektrik üretimi için kullanıldı.

Yenilenebilir enerji harcamaları düştü

Böylece, dünyada enerji projelerine yapılan toplam kaynak aktarımı geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyar dolar artışla 1 trilyon 847 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl petrol, doğal gaz ve kömür arzı üzerindeki artan harcamalar, fosil yakıt bazlı elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji harcamalarındaki düşüş ile dengelendi.

Yenilenebilir enerji kaynakları ısınma ve ulaşımda kullanıldı

Elektrik ağı ve depolama alanındaki yatırımlar geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,33 düşerek 297 milyar dolar oldu. Aynı dönemde enerji verimliliği için yapılan harcama ise yüzde 0,41 artarak 240 milyar dolara çıktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısınma ve ulaşımda kullanılmasını artırmak için ise 25 milyar dolar harcandı.

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