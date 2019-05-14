Türkiye'den ABD'nin S-400 erteleme talebine cevap: Geri adım atmayacağız

S-400 alımından rahatsız olan ABD'nin erteleme talebi de Türkiye tarafından kabul görmüyor.

ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin mevcut durumda temmuz olarak planlanan teslim tarihinin ertelenmesini talep etti. Açıklamayı konuya yakın bir kaynak İngiliz Reuters'a yaptı.

"Geri adım atamayacağız''

Ancak yine Reuters'in görüştüğü üst düzey bir Türk yetkili, Ankara’nın S-400 alımı konusunda geri adım atmayacağına ilişkin yaklaşımını tekrar dile getirdi.

"Temmuz'da geliyor''

İsmi açıklanmayan yetkili, "Temmuz ayında S-400'leri satın alacağız. Yaklaşımımız değişmedi." dedi. Ancak konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye tehdit ediliyor

ABD'li yetkililer, Türkiye'nin S-400 satın almasını "oldukça sorunlu" olarak nitelendirerek, birtakım tehditlerde bulunuyor. Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 savaş uçakları programından çıkarılabileceği tehdidi de bunlar arasında.