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Sahurda tüketilmesi gereken meyve: Kivi

Sahurda tüketilmesi gereken meyve: Kivi

Pazar tezgahlarında kilosu 7 TL’den alıcı bulan kivinin satıcıları, bu meyvenin sahurda yendiğinde kişileri gün boyu tok tutmaya büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarını süsleyen kiviye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, vitamin deposu olan kivinin sahurda yendiğinde gün boyu tok tuttuğu öğrenildi.

Kivi satıcısı Hasan Sorgun, bir beslenme ve diyet uzmanının yazısında kahvaltıda yumurta ve kivi yenmesinin sahurda yenildiğinde gün boyu tok tuttuğunu okuduğunu söyledi.

pazar tezgah kivi

Kivinin vitamin deposu olduğunu sözlerine ekleyen Sorgun, “Şuan kivinin kilosunu 7 TL'den satıyoruz. Kiviyi genelde çocuklu anneler tercih ediyor. Son günlerde kivinin sahurda tüketilmesi gün boyu tok tutmaya iyi geliyor haberleri ardından satışlarımız da değişti. Bizler de artık sahurda kivi tüketmeye başladık. Kivi sağlık açısından çok yararlı bir meyve. Ayrıca kivi C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır” dedi. 

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