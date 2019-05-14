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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'tan teklif aldın mı sorusuna olay yanıt

Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan teklif aldın mı sorusuna yanıt verirken açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u sahasında 2-1 yendiği maçta siyah-beyazlı taraftarların gerek maç için gerek maç sonunda Sergen Yalçın lehine tezahürat yapması ve tecrübeli hocayı bağrına basması müsabakanın en dikkat çekici detaylarından biri olmuştu.

'Elbet bir gün kavuşacağız'
Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarının kendisine ilgisi için teşekkür ederken 'Elbet bir gün kavuşacağız' şeklinde açıklamada bulundu.

'Umarım bundan sonra da devam eder'
Maçın ardından NTVSPOR'a konuşan konuşan Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarının kendisine göstermiş olduğu ilgi için ''Beşiktaş taraftarı tarafından sevilmek insanı çok duygulandırıyor. İnsanız takibi bu duyguları her zaman yaşamıyoruz. Bu duyguları her zaman yaşamıyoruz. Umarım bundan sonra da devam eder. Bana verilen değer için herkese teşekkür ederim'' dedi.

'Şu an teklif gelmedi ama gelirse oturur konuşuruz'
'Beşiktaş'tan teklif aldın mı?' sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın, ''Hiçbir takımla görüşmem olmadı çünkü şu an Alanyaspor'da çalışıyorum. Şu an teklif gelmedi ama gelirse oturur konuşuruz.'' ifadelerini kullandı.

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