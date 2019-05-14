TÜİK açıkladı! İşte Mart ayı sanayi üretimi endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselmişti.

Sanayi üretimi Mart'ta aylık 2.1 arttı yıllık yüzde 2.2 azaldı.

İmalat sanayi endeksi

Beklenti aylık yüzde 0.9 artış, yıllık yüzde 4.4 daralma olmasıydı. Mart'ta imalat sanayi sektörü endeksi yıllık yüzde 2.6 azaldı.

Yüzde 5 daralmaya revize edildi

Bu arada Şubat ayı verisi yüzde 1.3 artıştan yüzde 1.4'e, yıllık da yüzde 5.1 daralmadan yüzde 5 daralmaya revize edildi.