HABER /  EKONOMİ

TÜİK açıkladı! İşte Mart ayı sanayi üretimi endeksi

TÜİK açıkladı! İşte Mart ayı sanayi üretimi endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselmişti.

Sanayi üretimi Mart'ta aylık 2.1 arttı yıllık yüzde 2.2 azaldı.

İmalat sanayi endeksi

Beklenti aylık yüzde 0.9 artış, yıllık yüzde 4.4 daralma olmasıydı. Mart'ta imalat sanayi sektörü endeksi yıllık yüzde 2.6 azaldı.

Yüzde 5 daralmaya revize edildi

Bu arada Şubat ayı verisi yüzde 1.3 artıştan yüzde 1.4'e, yıllık da yüzde 5.1 daralmadan yüzde 5 daralmaya revize edildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'dan duyuracak
Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'dan duyuracak
Trump'ın göçmenleri gözaltı iddiası
Trump'ın göçmenleri gözaltı iddiası
Ankara'da FETÖ operasyonu: Tamamı görevede 34 askere gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: Tamamı görevede 34 askere gözaltı kararı
Küresel enerji yatırımları yükselişte
Küresel enerji yatırımları yükselişte
Altını olanlar dikkat! Dolar ile birlikte altın da yükselişte
Altını olanlar dikkat! Dolar ile birlikte altın da yükselişte
AK Parti seçim stratejisini belirledi! İstanbul yine bıçak sırtında
AK Parti seçim stratejisini belirledi! İstanbul yine bıçak sırtında
ÖNCEKİ HABERLER
Sahurda tüketilmesi gereken meyve: Kivi
Sahurda tüketilmesi gereken meyve: Kivi
Türkiye'den ABD'nin S-400 erteleme talebine cevap: Geri adım atmayacağız
Türkiye'den ABD'nin S-400 erteleme talebine cevap: Geri adım atmayacağız
Emekli bayram ödemesi takvimi ilk ödeme ne zaman?
Emekli bayram ödemesi takvimi ilk ödeme ne zaman?
Banka çalışma saatleri takvimi hangi banka kaçta açılıyor?
Banka çalışma saatleri takvimi hangi banka kaçta açılıyor?
İmar Barışında son gün ne zaman?
İmar Barışında son gün ne zaman?
Oyuncu Yeşim Gül sevgilisi kimdir Serdar Peçen neden öldü?
Oyuncu Yeşim Gül sevgilisi kimdir Serdar Peçen neden öldü?
Gündemi sarsan iddia: Obama tam 19 kez İran'a ulaşmaya çalışmış
Gündemi sarsan iddia: Obama tam 19 kez İran'a ulaşmaya çalışmış
Serdar Peçen kimdir neden intihar etti oyuncu sevgilisi kim?
Serdar Peçen kimdir neden intihar etti oyuncu sevgilisi kim?
Yorumlar