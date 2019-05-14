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Rizespor'dan TFF'ye flaş başvuru

Rizespor'dan TFF'ye flaş başvuru

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ile oynadıkları maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta kural hatası yapıldığını iddia eden mavi-yeşilli yönetim, müsabakanın iptali için TFF'ye başvuruda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti.

''Başvurumuzu TFF'ye yaptık''
Başkan Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açaklama ile Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru yaptıklanı kaydetti. Hasan Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık."

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