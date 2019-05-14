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Mathieu Valbuena gerçekleri ortaya çıktı

Mathieu Valbuena gerçekleri ortaya çıktı

Mathieu Valbuena'nın, hem Fenerbahçe yönetiminin daha rahat hareket etmesi hem de sezon sonuna kadar oynamak için sözleşmesindeki özel maddeyi iptal ettiği ortaya çıktı.

Sözleşmesindeki "Son sezonunda toplam 25 maç oynarsa (Türkiye Kupası hariç) sözleşme aynı şartlarda 1 yıl daha uzar" maddesi kaldırılan Fransız yıldız Valbuena'nın, kendi isteğiyle bu kararın alındığı belirtildi.

''Hem sizin hem benim önüm açılmış olur''
Sabah'ta yer alan habere göre; Valbuena, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Benimle ilgili kararı sezon sonu verecekseniz, ben opsiyonu kaldırmaya hazırım. Hem sizin hem benim önüm açılmış olur. Böylece sezon sonuna kadar rahatça futbol oynayıp, Fenerbahçe'ye hizmet edebilirim. Ayrıca sezon sonunda tüm seçenekleri sağlıklı şekilde değerlendirebilirim" dedi.

Rota Arap Yarımadası
Yönetim, Valbuena'nın bu talebini yerinde buldu ve opsiyonu kaldırdı. Fransız yıldızın Arap Yarımadası'ndan çok yüksek kontrat teklifleri aldığı ve kariyerinin sonunda bu tekliflerden birini değerlendireceği gelen bilgiler arasında.

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