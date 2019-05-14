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Cübbeli Hoca Erdoğan'ın konuşmasını paylaştı! Bu da onlara kapak olsun

Cübbeli Hoca Erdoğan'ın konuşmasını paylaştı! Bu da onlara kapak olsun

Cübbeli Ahmet Hoca hadis ve peygamber sünnetlerinin tartışmaya açılmasını savunan bazı ilahiyatçılara Erdoğan'ın bir konuşmasıyla tepki gösterdi. Cübbeli Hoca 'Bu da onlara kapak olsun' dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasını paylaşarak altına dikkat çeken bir not düştü.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmanın kısa bir bölümünü yayınladı. Cübbeli'nin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

Hiç kimse kendi anlayışına göre kural koyamaz

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hal böyleyken kimse kuranın çizdiği sınırları keyfine göre değiştiremez, helali haram kılamaz. Allah Rasulünün fakihlerin ve ehli sünnet büyüklerinin cevaz vermediği konuda hiç kimse kendi anlayışına göre kural koyamaz" diyor.

Kapak olmasını temenni ediyoruz!

Cübbeli Hoca ise bu konuşmayı yaptığı paylaşımına dikkat çeken bir not düşerek "Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasını takdir ve tebrikle karşılıyor ve bazı ilahiyatçılara kapak olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanıyor.

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