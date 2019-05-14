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Cedi Osman'ın yeni başantrenörü belli oldu

Anadolu Ajansı
Cedi Osman'ın yeni başantrenörü belli oldu

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği NBA takımı Cleveland Cavaliers'ın yeni başantrenörü, 2007'den beri Michigan Üniversitesini çalıştıran John Beilein oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Cleveland Cavaliers'ın başantrenörlüğüne John Beilein getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi kariyerinde yüzde 63,9 galibiyet oranına sahip Beilein ile anlaşmaya varıldı.

66 yaşındaki ABD'li başantrenör, 2007'den bu yana çalıştırdığı Michigan Wolverines'i 2013 ve 2018'de NCAA finaline taşıdı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cavaliers, 2018-2019 normal sezonunu, 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetle tamamlamıştı.

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