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Volvo'dan çöp kamyonları hakkında devrim niteliğinde karar

Volvo'dan çöp kamyonları hakkında devrim niteliğinde karar

Dünya devi otomobil firması Volvo Trucks’ın alt markası olan Mack Truks, elektrikli çöp kamyonlarının üretimine çok kısa bir zaman içinde başlanacağını duyurdu.

Volvo'nun üreteceği çöp kamyonların en büyük özelliklerinden birisi 'sessiz' olacak olması. Üretilecek kamyonlar 496 beygir gücünde olacak ayrıca üzerinde 4 adet lityum iyon batarya 600 volt derecelendirmeyle motorları güçlendirecek ve bu sayede performans artışı sağlanacak.

Öte yandan elektrikli kamyonların bir diğer öne çıkan özelliği ise yağ değişimi gerektirmeyecek olması.

Elektrikli çöp kamyonlarının üretim bandındaki yerini ne zaman alacağı ise belirsizliğini koruyor.

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