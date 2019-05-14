İsrailli yazılım firması WhatsApp üzerinden tehlike saçıyor

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden, gelişmiş bir casus yazılımın, hedeflenen cep telefonlarına bulaştığı bildirildi.

İsrailli yazılım firması NSO Group tarafından geliştirilen bir casus bir yazılımın, WhatsApp kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiği ortaya çıktı.

WhatsApp'ın sözcüsü de kötücül yazılımın, uygulamanın arama fonksiyonu üzerinden sadece cevapsız çağrılar yoluyla telefonlara sızabildiğini ifade etti.

Yazılımdan etkilenen kullanıcı sayısının bilinmediğini ancak kullanıcıların seçilerek hedef alındığını belirten sözcü, şirketin bu durumu ay başında fark ettiğini söyledi.

WhatsApp, dün 1,5 milyar kullanıcısından önlem olarak uygulamayı güncellemelerini istemişti.

Şirketin Cemal Kaşıkçı ile bağlantısı

İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti. Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşu, Suudi Arabistan'ın NSO Grup'tan aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkarmıştı.