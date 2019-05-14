CHP seçim stratejisini belirledi! SP'ye adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimi için partiler çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde konuşulanlara göre, CHP, Saadet Partisi'ne adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak.

SP'nin aynı zamanda AK Parti'ye yönelik tepki oylarını aldığı, Saadet seçmeninin de ikinci tercih olarak, AKP'ye yöneldiği değerlendiriliyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal edip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanması kararı vermesinin ardından, CHP yeni seçim kampanyası ve stratejisine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıyor.

İzlenecek yol haritası

Bu bağlamda, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda, görev bölümü ve ve izlenecek yol haritasına ilişkin ilk planlamalar yapıldı.

Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen

Yenilenecek seçimlere dönük "avantaj ve dezavantajlar" masaya yatırılırken, önceki seçimlerde sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmeni ikna etmeye dönük planlamalar yapılması kararlaştırıldı.

"Demokrasi ittifakı"

Ayrıca, 16 Nisan 2017'deki anayasa referandumunda başlayan ittifak sürecinin, İmamoğlu etrafında "demokrasi ittifakı" olarak genişletilmesi için de diğer muhalefet partileriyle görüşmeler sürdürülecek.

İşte izlenecek yol haritası

Kampanya ekibi

CHP yönetimi, İstanbul seçim kampanyasını yönetecek ekibi belirledi. Parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevlendirildi.

3 genel başkan yardımcısı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ile koordineli çalışma yürütecek. Ayrıca grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel de seçim çalışmalarında görev alacak milletvekillerinin koordinasyonunu sağlayacak. Gereksinim duyulması halinde de il başkanları, eski milletvekilleri ve belediye başkanlarının da kampanyada görev almaları sağlanacak.

CHP, Saadet Partisi'ne adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak.

Zira, SP'nin aynı zamanda AK Parti'ye yönelik tepki oylarını aldığı, Saadet seçmeninin de ikinci tercih olarak, AK Parti'ye yöneldiği değerlendiriliyor. SP'nin İstanbul adayını çekmesi halinde, partili bir grup seçmenin AK Parti'ye yönelebileceğine dikkat çekiliyor.

Sandığa gitmeyen seçmenlerin profili

CHP'de, sandığa gitmeyen seçmenlerin profiline göre de çalışma yapılıyor.

Bu çerçevede, 31 Mart'ta 900 bin dolayında HDP seçmeninin, İmamoğlu'na oy verdiği, ancak 220 bin dolayındaki HDP'nin ise sandığa gitmediği belirlendi. Sandığa gitmeyen HDP'lilerin ise ağırlıklı olarak muhafazakar Kürt seçmenin yaşadığı ilçeler olduğu değerlendirmesi yapıldı. CHP'nin bir başka hedef grubu ise, "kent yoksulu" olarak adlandırılan, ailede birden fazla işsizin olduğu seçmenler olarak belirlendi.