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Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'yı ziyaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'yı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim, dün Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Emre Akbaba'yı ziyaret etti." bilgisi yer aldı.

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