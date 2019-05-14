Cemil Kazancı kimdir aslen nereli Cemil Kazancı ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarına Fenerol kampanyasına katılan ve 5000 forma satın alarak dikkatleri üzerine çeken Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında ve Cemil Kazancı ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Aksa Enerji'nin kuruluşunda önemli rol oynayan Cemil Kazancı 1961 doğumlu. Ayrıca Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğini yapıyor.

Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında ve Fenerol kampanyasına 5000 forma alarak bağış yapan iş adamı Cemil Kazandı aslen nereli, ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. 1961 doğumlu olan iş adamı Cemil Kazandı dün akşamın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Fenerol kampanyasına bağış adam iş adamı tüm dikkatleri üzerine çekti ve vatandaşlar Cemil kazancı kim araştırması yapmaya başladı.

Fenerol kampanyasında dün akşam Cemil Kazancı 5000 forma satın alarak destek oldu. Sarı lacivertliler tarafından büyük övgü alan işadamı Cemil Kazancı hakkında merak edilenler...

CEMİL KAZANCI KİMDİR: 1961 doğumlu Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Cemil Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.



Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır