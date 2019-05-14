Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye sert eleştiri: Bir karar verin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Oy kaybetmediniz ama oylarınız çalındı mı yoksa oy kaybettiniz de çalındı mı diyorsunuz! Hangisi?" değerlendirmesi yaptı.

'Bir karar verin, hangisi?' başlıklı yazısında Gazeteci Altaylı, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilen sonuçları için ileri sürdüğü iddiaları kabul edeceklerin önünde bir engel olduğunu söyledi.

"Destekçileriniz de ona göre pozisyon alsın"

Altaylı, "Bir yandan diyeceksiniz ki; 'Biz oy kaybetmedik, oylarımız çalındı.' Diğer yandan da sürekli olarak partinin niye oy kaybettiğinin dört koldan analizini yapacaksınız. Bir karar verin ve destekçileriniz de ona göre pozisyon alsın" ifadelerini kullandı.

"AK Parti yönetimine göre bir oy kaybı falan yok"

Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

(...) Çok basitçe anlatayım. AK Parti yönetimine göre partinin bir oy kaybı falan yok. Parti hâlâ çok güçlü, oy kaybının nedeni hırsızlık. Şunu yaptık oy kaybettik, bunu yaptık oy kaybettik; pelikancılar oy kaybettirdi, çakarlı otomobiller oy kaybettirdi, toplumdan kopmak oy kaybettirdi, burnu havada AK Partililer oy kaybettirdi, partiye küsenler oy kaybettirdi…

Öyle ki, AK Parti’nin en yakınlarından, rahmetli Tivnikli’nin ailesinin bile CHP ile işbirliği yaptığı iddia ediliyor…

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