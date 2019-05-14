Roberto Soldado La Liga'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Getafe ile anlaşma sağladı.

Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman zamanında Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen İspanyol golcü Roberto Soldado için ayrılık vakti.

Yeni takımı belli oldu

Ligin ilk yarısında Galatasaray maçında aldığı cezadan dolayı takımına fazla katkı sağlayamayan ancak son haftalarda attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan tecrübeli futbolcunun bu sezon La Liga'da büyük çıkış yapan Getafe'nin yolunu tutacağı belirtildi.

2 yıllık anlaşma sağlandı

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; İspanya'da ligin bitimine bir hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Getafe'nin, Soldado ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Soldado, 2008- 2010 yıllarında Getafe formasını giymişti.

58 maçta 19 gol 10 asist

33 yaşındaki Roberto Soldado, Fenerbahçe kariyerinde 58 maça çıkarken 19 gol atıp 10 asistle oynadı.