HABER /  FENERBAHÇE

Roberto Soldado La Liga'ya geri dönüyor

Roberto Soldado La Liga'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Getafe ile anlaşma sağladı.

Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman zamanında Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen İspanyol golcü Roberto Soldado için ayrılık vakti.

Yeni takımı belli oldu
Ligin ilk yarısında Galatasaray maçında aldığı cezadan dolayı takımına fazla katkı sağlayamayan ancak son haftalarda attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan tecrübeli futbolcunun bu sezon La Liga'da büyük çıkış yapan Getafe'nin yolunu tutacağı belirtildi.

2 yıllık anlaşma sağlandı
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; İspanya'da ligin bitimine bir hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Getafe'nin, Soldado ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Soldado, 2008- 2010 yıllarında Getafe formasını giymişti.

58 maçta 19 gol 10 asist
33 yaşındaki Roberto Soldado, Fenerbahçe kariyerinde 58 maça çıkarken 19 gol atıp 10 asistle oynadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin Win Win kampanyasına rekor destek
Foto Galeri Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin Win Win kampanyasına rekor destek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Comolli'nin hangi futbolcuyu izlediği ortaya çıktı
Comolli'nin hangi futbolcuyu izlediği ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'da ilan edecek logo da belli
Ahmet Davutoğlu yeni partiyi Diyarbakır'da ilan edecek logo da belli
İstifa ettiği öne sürülen AK Partili Vekil Yeneroğlu'ndan kritik açıklama!
İstifa ettiği öne sürülen AK Partili Vekil Yeneroğlu'ndan kritik açıklama!
Meral Akşener'den grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar
Meral Akşener'den grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar
Mathieu Valbuena gerçekleri ortaya çıktı
Mathieu Valbuena gerçekleri ortaya çıktı
Rizespor'dan TFF'ye flaş başvuru
Rizespor'dan TFF'ye flaş başvuru
ÖNCEKİ HABERLER
Cemil Kazancı kimdir aslen nereli Cemil Kazancı ne iş yapıyor?
Cemil Kazancı kimdir aslen nereli Cemil Kazancı ne iş yapıyor?
Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya ziyaret
Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya ziyaret
Serdar Peçen kaç yaşındaydı kredi yüzünden intihar etti!
Serdar Peçen kaç yaşındaydı kredi yüzünden intihar etti!
Kepçeyle define arayanlara suçüstü
Kepçeyle define arayanlara suçüstü
Volvo'dan çöp kamyonları hakkında devrim niteliğinde karar
Volvo'dan çöp kamyonları hakkında devrim niteliğinde karar
Cemil Kazancı nereli Fenerol kampanyası Cemil Kazancı kimdir?
Cemil Kazancı nereli Fenerol kampanyası Cemil Kazancı kimdir?
Cedi Osman'ın yeni başantrenörü belli oldu
Cedi Osman'ın yeni başantrenörü belli oldu
e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Mayıs maaş sorgulama
e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Mayıs maaş sorgulama
Yorumlar