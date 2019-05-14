Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin Win Win kampanyasına rekor destek
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Win Win kampanyasına 2 günde 55 milyon TL'nin toplanmasına vesile olurken kanalının 2 akşamlık reklam gelirlerini kulübe bağışladı ve 1907 adet forma aldı.
Fenerbahçe, Win Win kampanyasının ikinci gününde bir araya geldi. Fenerbahçe, TV8 ve FBTV'de gerçekleştirilen ortak yayınla destek kampanyası düzenledi.
Ünlü isimler katıldı: Programın ikinci gününde Acun Ilıcalı ile birlikte ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Fenerbahçeli eski boksör Adem Kılıçcı, futbolcu Mehmet Aurelio ve ünlü isimler Hakan Ural ile Emre Karayel yayına katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 21.40'da canlı yayına katıldı.
Ne kadar toplandı?: Fenerbahçe Win Win kampanyası kapsamında Türkiye genelinde iki günde 123 bin forma satıldığı ve 950 bin SMS atıldığı duyuruldu. Açıklanan verilerin ardından 55 milyon 900 bin TL toplandığı belirtildi.
Acun Iılıcalı'dan rekor destek: Acun Ilıcalı yayına kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’yı da çıkarak bağışlarını açıkladı. Acun Ilıcalı, Yasemin için 1907 forma, Leyla için de kanalının 2 günlük reklam gelirlerini bağışladı.